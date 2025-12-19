Napoli incanta, record tra Natale e Capodanno: l’anno si chiude con 20 milioni di turisti

Prosegue il trend più che positivo per il turismo a Napoli, dove il Natale è iniziato a metà novembre con l’accensione delle luminarie e cresce l’attesa per il Capodanno di 4 giorni, lanciato con successo tre anni fa dall’amministrazione comunale. Napoli piace e conquista tutti tra eventi, monumenti e cibo: a confermarlo sono le previsioni di arrivo stimate dall’Osservatorio Turistico Urbano che rileva dati incrociando i settori alberghiero e extra alberghiero oltre al comparto crociere.

Turismo Natale e Capodanno 2025: Napoli da record

“Napoli ormai non è più una tendenza stagionale. Qua arrivano turisti tutto l’anno con una media che supera 1.500.000 di turisti al mese. Le previsioni dell’Osservatorio per Natale e Capodanno, tra turismo alberghiero, extra-alberghiero e crocieristico, rivelano numeri che vanno oltre ogni più rosea aspettativa.Nel prossimo weekend (dal 19 al 21 dicembre) sono in arrivo 297mila turisti che soggiorneranno tra 2 e 3 notti” – ha dichiarato l’assessora al Turismo Teresa Armato.

“Nel periodo natalizio (dal 24 al 28 dicembre) arriveranno circa 1 milione di turisti che soggiorneranno tra le 2 e le 5 notti, per arrivare, poi, al nostro Capodanno lungo e diffuso (dal 29 dicembre al 1° gennaio) in cui sono previsti 760mila turisti che soggiorneranno trale 2 e le 4 notti. Le previsioni dell’Osservatorio Turistico Urbano sono ormai un chiaro segnale che siamo ben oltre i 20 milioni di turisti con cui si sarebbe dovuto chiudere il 2025“.

“Sono numeri che danno ragione alle scelte dell’amministrazione: Turismo e Cultura propongono un calendario di eventi – tour guidati, spettacoli e concerti – diffusi nelle diverse municipalità per agevolare il decentramento e permettere ai turisti di scoprire anche luoghi meno noti e fuori dai principali circuiti. Insieme ai miei colleghi di task force, gli assessori De Iesu, Cosenza e Santagada, saremo sempre più impegnati a garantire una buona qualità di vita alle nostre cittadine e ai nostri cittadini e una buona accoglienza ai turisti”.

La task force, voluta dal Sindaco Manfredi e coordinata dall’assessora Armato, è al lavoro per intensificare i servizi: prolungamento orario dei trasporti pubblici, rafforzamento servizio di spazzamento delle strade, svuotamento continuo dei cestini, incremento unità della Polizia Municipale. Ad aiutare i turisti a orientarsi in città ci sono i quattro infopoint al Molo Beverello, in Piazza del Gesù, in via Morghen e in Piazza del Plebiscito (angolo via Cesario Console), attivi tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00, a cui nel weekend si aggiunge la minicar elettrica che gira tra il centro storico, le piazze principali e il lungomare.

Nell’ambito del progetto“Napoli CultourTech”, finanziato dal Ministero del Turismo con fondi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, sono stati installati nuovi box bagni autopulenti, dotati di smart technology, in Piazza del Gesù, con accesso ai diversamente abili e fasciatoio in dotazione. Questa nuova installazione si aggiunge ai box già realizzati e funzionanti in Piazza Trieste e Trento. I box bagni sono in funzione tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00 e ne saranno installati altri.