Arriva il Ciclone di Natale, temporali e freddo polare durante le feste: fino a quando

Arriva il Ciclone di Natale che, stando alle previsioni meteo, causerà temporali e maltempo da Nord a Sud nei giorni della Vigilia, del 25 e di Santo Stefano.

Meteo, arriva il Ciclone di Natale: feste con i temporali

Secondo le stime de Il Meteo, un ciclone sul Mediterraneo centro-occidentale alimentato da aria fredda in discesa dal Nord Europa, innescherà una fase di maltempo intensa, con piogge, nevicate e tanto vento su gran parte dell’Italia.

In particolare, i temporali colpiranno Romagna, Lazio e Campania, con il rischio anche di nubifragi. Allo stesso tempo si verificherà un graduale calo termico dovuto all’ingresso di aria polare in quota. A questo quadro climatico altamente instabile si aggiungono le forti raffiche di vento che alimenteranno il sistema perturbato.

A partire dalla giornata di Santo Stefano, il vortice di maltempo gradualmente lascerà l’Italia, facendo spazio ad aria sempre più fredda in discesa dal Nord Europa. Entro la fine dell’anno, dunque, l’Italia intera potrebbe sperimentare la prima ondata di freddo intenso della stagione, con temperature destinate a scendere anche al di sotto della media del periodo. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.

Intanto in Campania è scattata l’allerta meteo: la Protezione Civile Regionale ha diramato un nuovo avviso, con livello di allerta giallo, che rimarrà in vigore fino alle ore 6:00 del 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale. Nelle prossime ore potrebbero verificarsi temporali anche intensi e allagamenti.