Incendio al matrimonio in Campania, fiamme al taglio torta: sposo in ospedale, malori in sala

Una festa di matrimonio si sarebbe conclusa nel caos ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, a causa di un incendio divampato al momento del taglio della torta che avrebbe provocato una serie di ustioni allo sposo.

Ariano Irpino, incendio al matrimonio: sposo ustionato

Gli sposi si stavano avvicinando alla torta nunziale per dare il via al momento più atteso del loro grande giorno, festeggiato insieme ad amici e parenti a Villa Kristall. Stando a quanto rende noto Il Mattino sarebbero state alcune scintille dei giochi pirotecnici, le tipiche fontane luminose, a raggiungere tendaggi e addobbi natalizi generando le fiamme.

Di qui si sarebbe sviluppato il grave incendio che avrebbe causato il crollo della controsoffittatura e la fuga degli invitati. I camerieri avrebbero cercato di far uscire tutti gli invitati dal locale, alcuni sarebbero stati colpiti da lievi malori causati dall’inalazione del fumo o semplicemente dallo spavento.

Ferito lo sposo che avrebbe riportato ustioni alla testa e alla mano nel tentativo di proteggere la sposa e recuperare alcuni oggetti personali. L’uomo è stato trasferito presso l’ospedale Frangipane Bellizzi di Ariano Irpino dove è stato dimesso la mattina successiva.

Gli invitati, invece, sono stati assistiti sul posto grazie all’arrivo dei sanitari del 118. Giunti in villa anche i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Ingenti i danni subiti dal locale: in particolare la hall risulterebbe completamente distrutta. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

“Quanto accaduto al Kristall durante i festeggiamenti nuziali ci colpisce profondamente come comunità ed esprimo la mia vicinanza agli sposi e agli invitati” – ha commentato il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza.