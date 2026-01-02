Plastica in alcuni pandori prodotti in Brianza, scatta il ritiro dal mercato

Un lotto di pandori prodotti in Brianza sono stati richiamati dalla vendita dopo che, nel corso di un’ispezione, è stata accertata la presenza di frammenti di plastica all’interno dei dolci.

Frammenti di plastica nei pandori, ordinato il ritiro dal mercato

I controlli sono scattati nella giornata di mercoledì 31 dicembre, quando gli ispettori della Struttura sicurezza alimentare dell’Ats Brianza hanno effettuato una verifica in uno stabilimento dolciario che rifornisce la grande distribuzione. Durante le ispezioni è emersa una grave non conformità igienico-sanitaria: all’interno dei pandori erano presenti corpi estranei, successivamente identificati come residui di plastica.

Dagli approfondimenti tecnici è emerso che la causa sarebbe da ricondurre all’utilizzo scorretto di stampini da forno non idonei.

Durante la fase di cottura, questi stampini tendevano a sfaldarsi, rilasciando minuscoli frammenti di plastica che rimanevano aderenti al prodotto finito. Un rischio concreto per i consumatori, anche se – viene precisato – si tratterebbe di residui plastici e non metallici, potenzialmente presenti nei pandori già acquistati.

L’azienda segnalata alle autorità

Di fronte alla gravità della situazione, gli ispettori hanno disposto il sequestro probatorio dei prodotti, la segnalazione all’autorità giudiziaria e l’avvio delle procedure sanzionatorie nei confronti dell’operatore del settore alimentare, contestando la mancata identificazione e gestione del pericolo.

Parallelamente sono state attivate le procedure di richiamo dei prodotti già immessi sul mercato, con il coinvolgimento degli uffici regionali e ministeriali competenti.

A sottolineare la tempestività dell’intervento è stato Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, che ha evidenziato come le operazioni abbiano garantito tracciabilità, coordinamento istituzionale e rapidità d’azione, elementi fondamentali per limitare i rischi per la salute pubblica.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal neo direttore generale di Ats Brianza, Paola Palmieri, che ha dichiarato: “Desidero ringraziare il personale della struttura Sicurezza Alimentare e del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione per la professionalità, il senso di responsabilità e la prontezza dimostrati. Episodi come questo confermano il valore dei controlli ufficiali quale presidio fondamentale di prevenzione primaria e tutela della salute pubblica”.

Un episodio che, ancora una volta, dimostra quanto i controlli ufficiali siano un baluardo imprescindibile per la tutela dei consumatori e per garantire la correttezza del sistema alimentare, soprattutto quando si parla di prodotti simbolo delle feste.