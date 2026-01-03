Apre un Supercinema a San Giovanni, la nuova sala di Napoli con tanti film: come sarà

Rinasce il quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, che ben presto ospiterà un Supercinema, consentendo ai cittadini di usufruire di un luogo di ritrovo culturale, dove poter assistere ai film del momento.

Napoli, a San Giovanni apre il Supercinema: come sarà

Al teatro, all’Università e al murale di Maradona – divenuto una vera e propria attrazione per i turisti che giungono a Napoli – si aggiunge la riapertura del vecchio Supercinema che prenderà il nome di Supernest in quanto si tratta di un’iniziativa lanciata dal gruppo di attori che hanno fondato il teatro Nest.

Il quartiere si è riappropriato anche del suo mare: la scorsa estate è stato riaperto il collegamento pedonale tra via Boccaperti e vico I Marina per accedere alla spiaggia dai pescatori oltre alla sarà spettacolare terrazza con vista sul Golfo partenopeo.

La spiaggia e il tratto di lungomare sono molto frequentati sia ai fini dell’elioterapia che della balneazione: un primo tratto di mare di San Giovanni verso Pietrarsa è tornato balneabile fin dall’estate 2024, come attestato dai rilievi dell’Arpac. Con il prolungamento della strada Boccaperti fino alla spiaggia di San Giovanni verso Pietrarsa si agevola la fruizione della spiaggia da parte di chi ha difficoltà motorie e si facilita l’arrivo di mezzi di servizio e di sicurezza.

“Io credo che San Giovanni stia semplicemente recuperando un ruolo centrale in quella che è la parte produttiva di Napoli. Qui non c’erano solo le fabbriche nè solo il cinema che ora riaprirà. C’erano centri di aggregazione, le associazioni cattoliche e politiche, i sindacati. L’Università ha il merito di aver riportato quest’area al centro del dibattito politico cittadino e di aver fatto capire che bisognava cambiare il modello di sviluppo basandolo sull’economia della conoscenza” – ha dichiarato a Il Mattino il professor Giorgio Ventre, direttore scientifico della Apple Academy.

“Interessante che oggi arrivino qui tante iniziative imprenditoriali private e allo stesso modo è bello che ci sia una rinascita culturale nata con il teatro che sta operando ormai da tanto tempo. Ora sarà seguita dalla riapertura del cinema che rappresenta un fatto molto importante. Ci sarebbe bisogno anche di una palestra e di altri spazi di socializzazione, poi di una edilizia destinata ai giovani”.