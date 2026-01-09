Vesuvio Live

Malore mentre lavora, la tragedia in Campania: si sente male, si accascia a terra e muore

Gen 09, 2026 - Veronica Ronza

Tragedia a Eboli, in provincia di Salerno, dove un operaio è morto mentre si trovava sul posto di lavoro. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica della vicenda.

Tragedia a Eboli, morto durante il lavoro: cosa è successo

Stando a quanto rende noto Il Mattino, l’uomo si era regolarmente recato in azienda per il suo turno di lavoro. Improvvisamente si sarebbe però sentito male, accasciandosi sul pavimento, e in breve tempo avrebbe perso la vita.

I presenti, assistendo alla scena, avrebbero immediatamente allertato i soccorsi. Giunti sul posto, tuttavia, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe stato colpito da un malore.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini per ricostruire ocn esattezza la dinamica del decesso. Probabilmente sarà eseguito l’esame autoptico per risalire alle reali cause della scomparsa dell’uomo.

