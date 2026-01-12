Napoli nel mondo, la pizza di Michele conquista Dubai: sold out al primo giorno di apertura

Successo per Michele Express a Dubai, il primo punto vendita del celebre brand napoletano l’Antica Pizzeria Da Michele ad adottare questo innovativo format dinamico. La pizza partenopea continua ad incontrare consensi anche oltre i confini nazionali, registrando il tutto esaurito in un solo giorno.

Michele Express a Dubai: successo per la pizza napoletana

Un weekend da record ha segnato l’esordio del coloratissimo container brandizzato situato nel cuore di DAMAC Hills 1, a Dubai, che nel primo giorno di apertura, l’8 gennaio, ha registrato il sold out, confermando l’appeal del marchio globale.

Il nuovo Michele Express non è solo una pizzeria, ma un food truck d’eccellenza ospitato in un container dal design iconico, vestito con i colori storici della casa madre. La scelta della location è strategica: DAMAC Hills 1 ospita una community vibrante di circa 25.000 residenti appartenenti alla middle-high class, un mix cosmopolita di expat e locali.

In una metropoli che conta ormai circa 4 milioni di abitanti, dove la tendenza dei cittadini è quella di vivere e consumare all’interno delle proprie “community”, Michele Express porta la qualità secolare di Napoli direttamente sotto casa. L’offerta culinaria, pur in formato ridotto, rispecchia l’eccellenza del ristorante classico, proponendo una selezione curata di antipasti, primi, secondi, dolci e gelati.

“Il successo di questo primo weekend a Dubai conferma la forza del marchio Michele in the World. Vedere il nostro format ‘Express’ accolto con tale calore fuori dall’Italia è la prova che la qualità e la tradizione napoletana sanno adattarsi ai nuovi ritmi del mercato globale senza perdere la propria anima” – hanno dichiarato Alessandro Condurro e Francesco De Luca, amministratori di Michele in the World.

Stefano Iuliano, partner delle sedi di Dubai, Barcellona, Ibiza, Milano e Abu Dhabi, ha aggiunto: “Siamo entusiasti della risposta ricevuta dalla comunità di DAMAC Hills. Dubai è una metropoli che vive di quartieri e di relazioni locali; l’idea del food truck di design ha avuto un impatto incredibile. Questo è solo l’inizio: siamo certi che la flessibilità di questo concept ci permetterà di crescere rapidamente. Puntiamo a sviluppare altri 4 o 5 punti vendita nei prossimi 24 mesi, portando l’esperienza di Michele in altre aree strategiche della città.”

L’apertura di “Michele Express” a Dubai rappresenta il primo passo di un piano di espansione ambizioso che, grazie alla versatilità del format, si prevede possa consolidare la presenza del brand nei mercati internazionali più dinamici.