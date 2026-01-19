Stasera in TV La Preside, tra amori e colpi di scena: le anticipazioni della seconda puntata

Il 19 gennaio andrà in onda su Rai 1, in prima serata, la seconda puntata de La Preside, la nuova serie napoletana, ambientata a Caivano, con protagonista Luisa Ranieri, che stando alle anticipazioni non sarà priva di colpi di scena.

La Preside, su Rai 1 la seconda puntata: le anticipazioni

La fiction, ispirata alla storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano, prendendo spunto da fatti realmente accaduti tratta importanti temi riguardanti la dispersione scolastica, l’assenteismo dei servizi sociali, la voglia di riscatto di ragazzi cresciuti in quartieri difficili e l’impegno di una donna che con coraggio e determinazione offre a quei giovani nuove prospettive di vita.

L’esordio in televisione si è già rivelato un successo con un boom di ascolti registrato per la prima puntata. Totalizzando quasi 5 milioni di spettatori, La Preside ha vinto la gara auditel attestandosi come programma più visto della serata.

Questa sera andranno in onda altri due episodi. Il primo vedrà Eugenia ancora impegnata a recuperare studenti per riportarli a scuola, come Marita, rinchiusa in casa dal fidanzato, e Mario, vittima di bullismo di genere. Cresce, intanto, il risentimento di Andrea che si sente trascurato dalla madre.

Nel secondo episodio, Eugenia riuscirà a salvare Marita dalla violenza del fidanzato, convincendola a denunciarlo e riportandola finalmente tra i banchi di scuola. La preside continua a operare in un clima intimidatorio e sarà proprio Giuliana, consapevole ormai della buone intenzioni della preside, a metterla in guardia. Intanto Nicola e Lucia iniziano una relazione segreta, all’insaputa di Michele.