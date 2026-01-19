Rapina alla fermata dell’autobus a Napoli, donna scaraventata a terra: cosa è successo

Una tentata rapina si è verificata nel pomeriggio di domenica a Napoli, ai danni di una donna di 53 anni, scaraventata a terra con violenza dal malvivente, poi raggiunto e bloccato dalle forze dell’ordine.

Tentata rapina a Napoli: arrestato un uomo

L’uomo era in sella a uno scooter con targa coperta quando si è avvicinato alla donna che era alla fermata di Corso Amedeo di Savoia in attesa dell’autobus. In pochi secondi si sarebbe avvicinato per strapparle la borsa dalle mani. La vittima è stata scaraventata a terra nel corso della colluttazione e le sue urla hanno messo in fuga il rapinatore.

I carabinieri di Capodimonte, impegnati sul posto proprio per un servizio antiborseggio, avrebbero preso il numero di targa dello scooter utilizzato dal borseggiatore in fuga. Dopo qualche ora, l’uomo è stato individuato e raggiunto nella sua abitazione. Si tratta di un 52enne già noto alle forze dell’ordine.

All’arrivo dei militari, l’uomo avrebbe tentato di scappare ancora una volta passando dal balcone ma sarebbe stato subito bloccato. Per la vittima fortunatamente solo qualche escoriazione e tanto spavento.