Chi era e come è morto Enrico, il papà di Stefano De Martino: il decesso a Torre Annunziata

Si è spento ieri, all’età di 61 anni, Enrico De Martino, papà del conduttore e ballerino Stefano, morto all’interno della sua abitazione di Torre Annunziata.

Chi era e come è morto Enrico, il papà di Stefano De Martino

Stando a quanto si apprende, Enrico De Martino combatteva da mesi contro una grave malattia che non gli avrebbe lasciato scampo. Il decesso è avvenuto nell’appartamento di famiglia, situato a Torre Annunziata.

Anche lui, come il figlio, era un ex ballerino professionista e proprio lo scorso novembre aveva preso parte al Premio Salerno Danza ricevendo un riconoscimento alla carriera. Era stato proprio Stefano a svelare che il papà aveva fatto parte del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli. Una carriera che avrebbe interrotto proprio quando la compagna, poi divenuta sua moglie, sarebbe rimasta incinta di Stefano, il loro primo figlio. Una decisione legata alla necessità di trovare un lavoro che gli permettesse di provvedere alla sua famiglia.

Enrico aveva lavorato anche nel Bar Stella, il locale di proprietà del nonno materno, situato a Torre Annunziata, che ha poi dato anche il nome ad un programma condotto da Stefano De Martino. Negli ultimi anni della sua vita, invece, si sarebbe dedicato alla gestione di alcune attività di ristorazione.