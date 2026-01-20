Il Comune di Napoli assume 200 nuovi vigili urbani: l’annuncio e quando partiranno le selezioni

Il Comune di Napoli è pronto ad assumere circa 200 nuovi vigili urbani: ad annunciarlo, a margine delle celebrazioni per San Sebastiano Martire, è stato il sindaco Gaetano Manfredi.

Il Comune di Napoli assume vigili urbani: l’annuncio

Nel corso della celebrazione in onore del patrono della polizia municipale d’Italia e in occasione del 165esimo anniversario dalla fondazione del corpo della città di Napoli, il comandante della polizia locale, Ciro Esposito, ha sottolineato la carenza di personale. Stando alle sue parole mancherebbero circa mille agenti da impiegare sul territorio.

Di qui le parole del primo cittadino che ha comunicato l’intenzione di bandire un nuovo concorso per l’assunzione di vigili urbani. Al momento non sono state diffuse altre notizie ma i tempi sembrerebbero essere relativamente brevi. In un primo momento saranno assunte almeno 200 persone.

“Faremo le assunzioni subito dopo l’approvazione del bilancio. La polizia locale è uno strumento fondamentale per la gestione delle città, per garantire la trasparenza amministrativa e governare i tanti processi di cambiamento delle nostre comunità, oltre al grande contributo che svolgono sul fronte della sicurezza supportando le forze dell’ordine in questo compito importante e molto impegnativo” – ha detto il sindaco Manfredi.

“La polizia municipale si sta trasformando, richiede una riforma che attende da tanto tempo ed anche un maggior numero di uomini e maggior sostegno economico per poter svolgere tutte queste funzioni” – ha concluso.