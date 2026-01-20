Ciclone Harry in Campania, scuole chiuse domani per il maltempo: dove

A causa delle avverse condizioni climatiche previste in Campania per la giornata di domani, 21 gennaio, a causa dell’avanzata del Ciclone Harry che ha dato il via ad una violenta ondata di maltempo al Sud, alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole.

Maltempo, scuole chiuse in Campania: dove

Al momento la sospensione delle attività scolastiche è stata disposta per gli istituti dei territori afferenti alle amministrazioni comunali di Capua, Bellona e Vitulazio, tutti in provincia di Caserta. Nessuna chiusura, invece, nel Napoletano.

“Considerato il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche, con previste forti raffiche di vento anche per la giornata di domani, si comunica che le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale resteranno chiuse anche domani. Per ragioni di sicurezza verrà altresì interdetto l’accesso alle aree maggiormente esposte, in particolare: parchi giochi e cimitero comunale, invitando la cittadinanza a non frequentare tali luoghi fino al miglioramento delle condizioni meteo” – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione comunale di Bellona.

“Chiusura scuole per mercoledì 21 gennaio, causa avverse condizioni meteo” – ha scritto sui social il sindaco di Capua, Adolfo Villani, pubblicando l’apposita ordinanza e annunciando anche la chiusura dei cimiteri cittadini.

“Chiusura di tutte le scuole cittadine. Si informa la cittadinanza che, con Ordinanza Sindacale n. 3, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Vitulazio anche per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026. Il provvedimento si rende necessario a causa del perdurare delle avverse condizioni meteo, con particolare riferimento alle forti e persistenti raffiche di vento previste sul territorio” – è la nota diffusa dal Comune di Vitulazio.

“La sicurezza viene prima di tutto, soprattutto quella dei bambini e dei ragazzi, ed è per questo che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno adottare questa misura di prevenzione. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza e a seguire eventuali ulteriori aggiornamenti ufficiali”.