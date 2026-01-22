Napoli incanta il mondo intero, successo strepitoso: +58% di turisti in due anni

Napoli continua ad attirare turisti provenienti da ogni parte del mondo, registrando un aumento del 58% delle presenze in soli due anni. A comunicarlo è l’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Turisti pazzi di Napoli: +58% di presenze in 2 anni

“Prosegue senza sosta il successo di Napoli. In due anni, la città ha registrato un incremento del 58% di turisti” – si legge nella nota diffusa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli per annunciare l’importante traguardo raggiunto.

“Sono tanti i motivi per cui i turisti scelgono la nostra città. Insieme alla grande bellezza storica, architettonica, paesaggistica e all’immenso patrimonio culturale, artistico, religioso, ci sono il cibo e l’artigianato a rendere Napoli una città autentica, fortemente identitaria e amata dai viaggiatori di tutto il mondo” – ha commentato l’assessora al Turismo Teresa Armato.

“Continueremo a lavorare, insieme alla DMO, per rafforzare Napoli come meta dinamica e vivace, presentando la nostra città e le sue ricchezze nelle fiere turistiche e invitando qui da noi operatori del settore turistico nazionale e internazionale per offrire loro esperienze di soggiorno straordinarie”.

Ormai presa d’assalto tutto l’anno, dai ponti primaverili alle vacanze estive fino ai soggiorni natalizi, Napoli continua ad accumulare successi nell’ambito turistico, confermandosi come una delle mete preferite dai visitatori italiani e stranieri.

Proprio di recente, la città partenopea è stata inserita nella Top 10 delle città più autentiche d’Europa da InsureandGo, portale dedicato alle assicurazioni di viaggio. In questo contesto, Napoli è stata descritta come una città particolarmente amata dai turisti che soggiornandovi “hanno l’opportunità di vivere un’esperienza che rivela l’identità del posto con i suoi luoghi, la sua cultura, i suoi usi e costumi, tutelati e tramandati nel tempo“.