Whoopi Goldberg: “Stregata da Napoli. Ci tornerò. Gente magnifica e luoghi straordinari”

Per circa un mese ha fatto parte del cast di Un Posto al Sole e durante il suo soggiorno partenopeo è rimasta incantata da Napoli: Whoopi Goldberg, attrice, comica, conduttrice, cantante e scrittrice statunitense, ha espresso pubblicamente il suo amore per la città.

Whoopi Goldberg innamorata di Napoli: “Tornerò”

“Stregata da Napoli. Abbiamo girato al Tesoro di San Gennaro e l’ho trovato straordinario” – ha detto l’attrice a La Repubblica, ripercorrendo le giornate di riprese trascorse nel cuore della città. Nella celebre soap vestirà i panni di Eleanor Price, una imprenditrice americana curiosa e determinata che giunge a Napoli per commissionare un lussuoso yacht ai cantieri Palladini.

“A Napoli ci tornerò, e spero anche per lavoro. Però aspetto i dati di ascolto degli episodi che mi riguardano” – ha rivelato a Il Mattino parlando di una “esperienza magnifica” che l’ha trattenuta in città per alcuni mesi.

“Mi attirava l’idea di lavorare in Italia, ci ho anche girato un film. Un mio caro amico, lo scultore Jago e sua moglie Michela, hanno avuto l’idea di Un Posto al Sole e l’occasione è arrivata“ – ha continuato rivolgendosi ai giornalisti in straming degli Usa.

“Dell’Italia mi ha ocnquistato la bellezza, la storia, le tante sfaccettature. Ci incontro persone di ogni tipo, di ogni luogo. In questo mondo folle, spesso ci dimentichiamo che siamo tutti parte di un’unica razza, quella umana, e ogni volta che vengo in Italia lo comprendo ancora di più. A Napoli la gente è magnifica e visitare luoghi straordinari come il Duomo di San Gennaro è stata come una grande carezza” – ha concluso.