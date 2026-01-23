La Ferrari presenta la SF-26 ma Hamilton si ferma dopo pochi metri: cosa è successo

Grande attesa e tanta curiosità per la Ferrari SF-26, svelata oggi, venerdì 23 gennaio, dal team di Maranello. La Scuderia ha presentato ufficialmente la monoposto con cui affronterà il Mondiale di Formula 1 2026, dando subito il via ai primi giri sul circuito di casa di Fiorano.

Prima lo spavento poi il sospiro di sollievo, cosa è successo alla Ferrari

Proprio durante lo shakedown si è verificato un episodio che ha inizialmente fatto trattenere il fiato ai tifosi della Rossa. Con Lewis Hamilton al volante, la SF-26 si è infatti ferm ata in mezzo alla pista dopo il primo giro, rendendo necessario l’intervento dei meccanici, accorsi prontamente per spingere la monoposto all’interno del box.

Un’immagine che ha fatto il giro dei social, ma che non deve destare alcuna preoccupazione. Lo stop, infatti, era previsto e rientra nella normale gestione di uno shakedown, che non ha finalità prestazionali ma serve esclusivamente a verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi della vettura.

Il regolamento FIA consente infatti un massimo di 15 chilometri complessivi per questo tipo di prova. Su una pista lunga 2.976 metri come Fiorano, ciò equivale a circa cinque giri totali, da dividere tra i due piloti ufficiali, Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Nessun problema tecnico grave, dunque, e nessun campanello d’allarme per la Ferrari. Il debutto della SF-26 prosegue secondo programma, tra entusiasmo, prime indicazioni tecniche e la consapevolezza che il vero lavoro inizierà solo nei test ufficiali. I tifosi possono stare tranquilli: la nuova Rossa è partita, e il Mondiale 2026 è appena cominciato