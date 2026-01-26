Eccellenza Vanvitelli, scoperta la causa dell’aggressività del tumore al pancreas: lo studio

E’ stato pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale del gruppo Nature, lo studio condotto dall’Università Vanvitelli e dal Policlinico Universitario, che tratta la causa della resistenza alle terapia e apre nuove possibilità di cura per i pazienti affetti dal tumore al pancreas.

Tumore al Pancreas, lo studio dell’Università Vanvitelli

Il meccanismo con cui prende energia il tumore del pancreas è una variabile determinante per la risposta alle terapie. Lo rivela lo studio condotto dai ricercatori del Dipartimento di Medicina di Precisione dell’Ateneo Vanvitelli pubblicato su Signal Transduction and Targeted Therapy, rivista del gruppo Nature con un impact factor di circa 52, tra i più elevati nel panorama internazionale delle scienze biomediche.

“Questo lavoro nasce dall’esigenza di comprendere in modo più profondo perché il tumore del pancreas sia così aggressivo e resistente alle terapie. Ci siamo concentrati sul metabolismo tumorale, un ambito che sta emergendo come cruciale per spiegare il comportamento biologico di queste neoplasie” – spiega Ugo Chianese, ricercatore dell’Ateneo.

Insieme a Rosaria Benedetti, Professore Associato dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, il gruppo di ricerca ha fatto luce su uno dei principali nodi irrisolti della ricerca sul carcinoma pancreatico, una delle neoplasie a prognosi più sfavorevole. Lo studio dimostra infatti che il tumore del pancreas presenta una marcata eterogeneità metabolica, in particolare nei processi di glicolisi, il meccanismo cellulare che utilizza il glucosio come fonte energetica.

“Abbiamo osservato che non tutti i tumori pancreatici utilizzano il glucosio allo stesso modo – sottolinea professoressa Benedetti – Questa variabilità metabolica si riflette in differenze clinicamente rilevanti tra i pazienti e può spiegare, almeno in parte, la diversa risposta alle terapie”.

Grazie a un approccio altamente innovativo, che integra tecnologie di sequenziamento spaziale a singola cellula con l’analisi di metaboliti e proteine, i ricercatori hanno ricostruito una vera e propria mappa metabolica del tumore pancreatico. Lo studio ha utilizzato diversi modelli di laboratorio, dai sistemi cellulari agli organoidi ottenuti da pazienti fino ai modelli in vivo, analizzando un numero significativo di campioni e permettendo di individuare i principali percorsi con cui le cellule tumorali utilizzano il glucosio come fonte di energia.

“Per la prima volta siamo riusciti a collegare l’organizzazione spaziale delle cellule tumorali con il loro comportamento metabolico – aggiunge il dottor Chianese – Questo ci ha permesso di identificare specifiche traiettorie glicolitiche associate all’evoluzione della malattia“.

L’analisi ha consentito di stratificare i pazienti e di predire l’andamento clinico del tumore, aprendo la strada a una nuova classificazione metabolica con potenziali ricadute di grande rilievo in ambito clinico. “I nostri risultati suggeriscono che i tumori con un’elevata attività glicolitica potrebbero essere particolarmente sensibili a strategie di inibizione metabolica – conclude Benedetti – Si tratta di un passo importante verso terapie sempre più personalizzate, in una patologia che oggi rimane tra le più difficili da trattare”.