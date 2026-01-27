ORGOGLIO NAPOLETANO/ Giada D’Antonio, la campionessa di sci sarà alle Olimpiadi

Giada D’Antonio, la giovane sciatrice napoletana, raggiunge un altro importante traguardo: è stata convocata alle Olimpiadi invernali.

Sci, Giada D’Antonio alle Olimpiadi Invernali

Una data che resterà nella storia dello sci che vede per la prima volta una sciatrice campana convocata alle Olimpiadi Invernali. Giada D’Antonio, sedici anni, la più giovane del team azzurro, padre napoletano e madre colombiana, viene da San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, e parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina nella specialità dello slalom.

Il suo nome spicca nell’elenco dei convocati della Federazione Sport INvernali tra quelli delle 11 atlete della squadra di sci alpino accanto a Sofia Goggia e Federica Brignone, sogno inimmaginabile fino otto mesi fa quando è stata convocata nella squadra giovani della FISI.

La giovane sciatrice, soprannominata la Black Panther, continua a stupire tutti a prescindere dai risultati. Dopo il suo debutto in Coppa del Mondo, meno di un mese fa, catapultata direttamente dai circuiti giovanili al Circo Bianco, approda al traguardo più importante per qualsiasi atleta: la competizione dei cinque cerchi.

“Grazie alla nostra Giada lo sci Campano ha un’olimpionica. – dichiara Antonio Barulli, presidente del comitato campano della Federazione – Oggi scriviamo una pagina di storia del movimento campano della federazione sport invernali Siamo orgogliosi di averla vista crescere nel nostro Comitato e nelle file dello sci club Vesuvio. Da diversi anni supportiamo il suo percorso e continueremo a farlo, Sempre Forza Black Panther”.

Entusiasta Stefano Romano, il presidente del suo sci club, il Vesuvio, di cui veste i colori da quando ha messo ai piedi il suo primo paio di sci: “Un’emozione sempre più forte dopo l’esordio del 28 dicembre che rappresenta un ulteriore coronamento del grosso lavoro svolto da club e la conferma delle immense capacità della nostra Giada le cui doti principali sono l’umiltà e la normalità, principi che poi hanno rappresentato le nostre linee guida in tutti questi anni”.