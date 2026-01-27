Lascia l’ospedale e non torna più a casa, Francesco è scomparso. L’appello: “Aiutateci”

Ore di apprensione a Napoli per Francesco, un 48enne che risulterebbe scomparso dallo scorso 25 gennaio, quando si sarebbe allontanato dall’ospedale di Ponticelli.

Napoli, si cerca Francesco: è scomparso da Ponticelli

“Aiutateci a ritrovare Francesco” – è l’appello diffuso dai familiari attraverso la trasmissione Chi l’ha Visto, condotta da Federica Sciarelli. Il 48enne avrebbe fatto perdere le sue tracce dalla giornata di domenica 25 gennaio, non facendo più rientro a casa.

“Appello per l’uomo che domenica 25 gennaio si è allontanato da una struttura ospedaliera di Napoli, in zona Ponticelli, e non è più tornato a casa. Il suo telefono risulta spento. Qualcuno lo ha incontrato o ha sue notizie?” – si legge nella nota pubblicata dalla redazione del programma televisivo.

Stando a quanto emerso, il telefono di Francesco risulterebbe spento e nessuno dei familiari sarebbe riuscito a mettersi in contatto con lui. Sarebbe sprovvisto anche dei farmaci che solitamente assume come terapia.

Al momento della scomparsa indossava un giubbino, un pullover verde e un paio di jeans. Ha gli occhi verdi, i capelli castani e di corporatura robusta. Chiunque possa avere informazioni su Francesco o dettagli che possano facilitare il suo ritrovamento può contattare le forze dell’ordine o la redazione di Chi l’ha Visto.