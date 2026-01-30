Spettacolo nel cielo, arriva la Luna Piena della Neve: quando e come vederla

Con l’arrivo di febbraio il cielo è pronto a regalare un vero e proprio spettacolo per gli occhi: è in arrivo la Luna Piena della Neve, la seconda dell’anno 2026 che segue la Luna Piena del Lupo dello scorso 3 gennaio.

Spettacolo a febbraio, c’è la Luna Piena della Neve: come vederla

Questa Luna Piena di febbraio è stata soprannominata “della neve” dai nativi americani in quanto appare nel cielo proprio nel mese considerato il più freddo. E’ anche conosciuta, infatti, come Luna Piena del Ghiaccio.

Nel suo significato simbolico, invece, è riconosciuta come Luna della Purificazione o del Rinnovamento in quanto sta ad indicare un periodo di rinascita e cambiamento. Del resto febbraio è anche il mese intermedio tra inverno e primavera, anticipando l’inizio di una nuova stagione.

La Luna Piena della Neve sarà visibile nel suo massimo splendore domenica 1 febbraio, intorno alle ore 23:00. In quel momento raggiungerà il suo picco ma anche nei giorni precedenti e nelle notti successive il disco lunare apparirà più luminoso.

Il momento migliore per alzare gli occhi al cielo, come sempre, è l’orario notturno o comunque dopo il tramonto. Il fenomeno sarà visibile in tutto l’emisfero settentrionale, regalando un vero e proprio spettacolo per chi riuscirà a coglierlo.