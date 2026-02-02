La Preside, stasera il gran finale in TV. Tra arresti e verità inaspettate: le anticipazioni

Andra in onda questa sera, 2 febbraio, su Rai 1 l’ultima puntata de La Preside, la nuova serie napoletana ambientata a Caivano, che stando alle anticipazioni, regalerà un finale ricco di colpi di scena.

La Preside, ultima puntata: le anticipazioni

La fiction, girata in particolare tra Caivano e San Giovanni a Teduccio, si ispira alla storia della dirigente scolastica Eugenia Carfora, interpretata da Luisa Ranieri, trattando i temi della legalità e della dispersione scolastica, mettendo in evidenza il coraggio e la determinazione di una preside che si batte con tenacia per i giovani del Parco Verde.

Nel settimo episodio Eugenia si mostra intenzionata a riaprire l’alberghiero e sceglie di denunciare la collaborazione tra istituzioni locali e criminalità pubblicamente, attraverso una intervista. Intanto grazie alla scuola e alla preside anche i gemelli di Caivano si liberano dal dominio del padre che tenta, tra serate e esibizioni, di trasformare i ragazzi in un fenomeno mediatico.

Vittorio tenta ancora una volta di ricucire il suo rapporto con Margherita, ormai lontana dalla scuola e residente con la sua famiglia in una casa abbandonata sul mare. Eugenia dovrà fare i conti anche con la crisi del figlio che si ritrova nei guai e con un avvenimento del tutto inaspettato: l’arresto del maresciallo Corsi.

Nell’ottavo ed ultimo episodio Eugenia, dopo aver scoperto il legame tra Corsi e la criminalità locale, può finalmente inaugurare il suo alberghiero. Nicola e Lucia continuano la loro storia d’amore, nonostante il disaccordo delle famiglie, ma il ragazzo verrà arrestato. Riuscirà comunque a sostenere l’esame anche in stato di detenzione.

L’anno scolastico termina e la preside si prepara ad affrontare nuove sfide. Vittorio decide di lasciare l’istituto non riuscendo più a sostenere l’amore non ricambiato per Eugenia.