Maria che scioglie i nodi, una speciale preghiera per i malati: quando e come vederla in TV

Sabato 7 febbraio presso la Parrocchia di Santa Maria Incoronatella nella Pietà dei Turchini, a Napoli, si terrà una speciale preghiera per gli ammalati tramite la tradizionale invocazione alla Madonna che scioglie i nodi.

Madonna che scioglie i nodi: una preghiera per gli ammalati

A partire dalle ore 11:30 sarà offerto a Maria uno dei “nodi” più difficili, quello che attanaglia la vita di chiunque sta affrontando una grave malattia. Nel corso della celebrazione si terrà il tradizionale rito dell’incendio con i simbolici “nodi” da bruciare tra le fiamme.

Una preghiera da elevare al cielo per tutti gli ammalati e invocare al miracolo della Vergine Maria. L’incontro sarà visibile in diretta, in tutta Italia, al canale 268 del televisore (è necessario avere un HbbTV connesso ad Internet) e su Tele A (digitale terrestre) al canale 13. Sarà possibile seguire la preghiera anche su tutti i canali social della parrocchia.

Alle ore 11:30 la celebrazione prenderà il via con la recita del Santo Rosario. Seguirà poi la Santa Messa che culminerà con il rito dei nodi: quelli portati in chiesa dai fedeli così come quelli ricevuti attraverso i canali telematici saranno bruciati.

Chi è impossibilitato a raggiungere la parrocchia può inviare la sua intenzione di preghiera attraverso l’app Maria che scioglie i nodi, scaricabile sia su Apple che per Android, inviando una mail all’indirizzo preghiere@mariachescioglieinodi.org oppure attraverso Whatsapp al numero 081.552.0457.

