Apre SuperNEST, il nuovo Cinema a San Giovanni: avrà 4 sale, 3 interne e una all’aperto

Dopo ben 44 anni, lo storico Supercinema di San Giovanni a Teduccio, a Napoli Est, riapre i battenti con il nome di SuperNEST, dando il via ad una programmazione che unirà al cinema il teatro, la musica, le arti performative, la formazione e la vita di comunità.

Arriva SuperNEST: riapre lo storico cinema di San Giovanni

Il nuovo SuperNEST sorgerà accanto alla sede dell’Università Federico II e all’Apple Developer Academy. L’obiettivo è quello di restituire al territorio uno spazio culturale frizzante, aperto a tante proposte, dove si respiri spirito di gruppo e voglia di ritrovarsi, per trasformare idee in fatti concreti e nuove occasioni di lavoro.

SuperNest è il programma di recupero dell’Ex Supercinema di Corso San Giovanni a Teduccio 376–378, storica sala di quartiere attiva tra gli anni ’50 e ’70 e chiusa definitivamente a seguito dei profondi cambiamenti economici e sociali che hanno investito l’area a partire dagli anni ’80. L’immobile, acquisito dal Comune di Napoli e rimasto a lungo inutilizzato, viene oggi restituito alla città attraverso un intervento che coniuga riqualificazione architettonica, programmazione culturale e lavoro di comunità

Il progetto, promosso da NEST – Napoli Est Teatro– compagnia fondata dagli attori Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e dal regista Giuseppe Miale di Mauro e fortemente radicata nel quartiere di San Giovanni a Teduccio- prevede la trasformazione dell’ex sala cinematografica in un’infrastruttura culturale modulare dedicata a teatro, cinema d’autore, musica, laboratori e attività di comunità, con spazi flessibili capaci di ospitare più iniziative e di aprirsi anche verso l’esterno.

Per finanziare il nuovo cinema, è in corso una raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation. Una campagna, con un obiettivo iniziale di 200mila euro, che ha annoverato come primo sostenitore Fondazione con il Sud, che ha contribuito con 100mila euro, a supporto delle attrezzature tecniche e dei costi di avvio delle attività, riconoscendo così il valore culturale e sociale del progetto.

“Il Supernest, ex Super Cinema di San Giovanni a Teduccio è chiuso da 44 anni. Questo luogo vive nel desiderio, nella memoria e nella volontà di un quartiere che non ha mai smesso di immaginarlo aperto. SuperNEST sarà uno spazio con quattro sale, tre interne e una all’aperto, capace di ospitare una programmazione trasversale: teatro, cinema, musica, arti visive, formazione, incontri, sperimentazione” – ha spiegato Francesco Di Leva.

“Ci ispiriamo a modelli di spazi culturali integrati come la Fábrica de Arte Cubano, luoghi capaci di essere allo stesso tempo popolari e radicali, inclusivi e visionari. L’impatto di Supernest non è soltanto culturale, ma socio-urbanistico: un edificio che torna a vivere genera sicurezza, lavoro, relazioni, identità, riattiva le strade, produce economia culturale, restituisce dignità a un pezzo di città rimasto troppo a lungo in silenzio”.