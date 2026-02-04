Tumori, visite gratis in piazza a Napoli per tutti. Tra ecografie e diagnosi: le date

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, l’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli ha presentato “Il Pascale scende in piazza”, la nuova iniziativa che prevede diversi appuntamenti dedicati alle visite gratuite per i cittadini.

Il progetto, sostenuto anche dalla Regione Campania, unisce assistenza, informazione ed educazione sanitaria, con l’obiettivo di contrastare la disinformazione, rafforzare il rapporto tra medici e cittadini e favorire l’adesione ai programmi di prevenzione, ancora troppo spesso sottovalutati. Perché la diagnosi precoce resta una delle armi più efficaci nella lotta contro il cancro.

“Portare l’oncologia fuori dalle corsie ospedaliere significa avvicinare la prevenzione alla vita reale delle persone. Con questa iniziativa vogliamo intercettare anche chi, per paura o disinformazione, rimanda i controlli. La prevenzione non è un lusso, ma un diritto, e noi intendiamo renderla accessibile a tutti” – spiega il direttore generale del Pascale, Maurizio Di Mauro.

Il progetto prevede l’allestimento di poliambulatori mobili su truck attrezzati e tre giornate di visite gratuite, dalle 9 alle 15, in diverse piazze di Napoli, ciascuna dedicata a specifici ambiti di prevenzione. Di seguito il calendario.

6 marzo 2026, Piazza Dante

In occasione del mese della sensibilizzazione sui tumori femminili saranno offerte: ecografie mammarie, esami rapidi e indolori per individuare noduli e linfonodi in fase precoce; consulenze psicologiche, per aiutare a superare paure e resistenze ai controlli; consulenze nutrizionali, per il controllo del peso e della composizione corporea, fattori importanti nella prevenzione oncologica.

14 maggio – Piazza Italia

In concomitanza con la Giornata Mondiale della Tiroide e il Mese Europeo della Prevenzione del Melanoma e dei tumori della pelle, saranno disponibili: visite ed ecografie tiroidee, per individuare noduli o alterazioni della ghiandola; visite dermatologiche con dermatoscopia, fondamentali per la diagnosi precoce del melanoma, che ogni anno registra circa 15mila nuovi casi in Italia.

11 giugno – Piazza degli Artisti

In occasione della Giornata Mondiale del Cancro della Prostata, saranno in programma: visite urologiche, cruciali perché il tumore della prostata, uno dei più frequenti negli uomini over 50, è spesso asintomatico nelle fasi iniziali; consulenze nutrizionali, per ridurre i fattori di rischio legati al sovrappeso; visite di chirurgia toracica, orientate alla prevenzione dei tumori polmonari, con valutazione dei fattori di rischio e dei sintomi respiratori.

All’iniziativa arriva anche il sostegno della Regione Campania. Queste le dichiarazioni del presidente Roberto Fico: “Una sanità vicina ai cittadini è la direzione verso cui dobbiamo lavorare per assicurare alla nostra comunità un sistema sanitario di prossimità efficiente e accessibile. E in questo solco si inserisce l’iniziativa del Pascale che mette insieme prevenzione e assistenza, portando in piazza operatori sanitari per le visite e divulgando informazione scientifica“.

“L’impegno come Regione è quello di rafforzare il sistema sanitario, renderlo capillare sul territorio e, in questo modo, più vicino ai bisogni delle persone. E’ significativo inoltre lanciare queste tre giornate in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. E’ infatti essenziale sensibilizzare i cittadini promuovendo la cultura della prevenzione e in questo le istituzioni hanno un dovere fondamentale. Il Pascale mette insieme prevenzione e assistenza, portando in piazza operatori sanitari e informazione scientifica. Le istituzioni hanno il dovere di rafforzare questa cultura, soprattutto in occasione della Giornata mondiale contro il cancro“.