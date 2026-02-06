Nel Napoletano apre il Parco Senza Frontiere: oltre 1000 mq di verde, giochi, pic nic e relax

Domenica 8 febbraio, alle ore 11:00, a Pozzuoli sarà inaugurato il Parco Senza Frontiere, un nuovo spazio urbano, immerso nel verde e totalmente inclusivo, accessibile gratuitamente per tutti.

A Pozzuoli apre il Parco Senza Frontiere: oltre 1000 mq di verde

Il Parco è situato in via Vecchia della Vigne, estendendosi su un’area di circa 1000 mq allestita con percorsi tattili e giochi inclusivi (come altalene, giostre rotanti, scivoli e teleferica), oltre ad un’area musicale usufruibile dai visitatori.

Lungo tutto il percorso ci saranno anche panchine conformate, tavoli da pic nic e mappe tattili. Un luogo immerso nel verde tra alberature, fiori e prati. Si tratta del primo parco inclusivo – accessibile a tutti indipendentemente dalle proprie abilità motorie – di Pozzuoli, fortemente voluto dall’amministrazione comunale.

“Domenica 8 febbraio alle ore 11 inaugureremo il Parco Senza Frontiere: un importante obiettivo che questa amministrazione si era posta fin dall’inizio del mandato. Un luogo pensato per tutti i bambini, senza distinzioni, dove il diritto al gioco diventa davvero universale. Un’area verde inclusiva, accessibile, sicura, in cui ognuno può muoversi, divertirsi e condividere esperienze in piena libertà” – ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

“Il progetto nasce dalla proposta del Comitato Parco Senza Frontiere ed è stato realizzato grazie a un lavoro corale: una sottoscrizione pubblica e, in larga parte, il sostegno del Comune, a conferma dell’impegno concreto nella creazione di spazi pubblici aperti, accoglienti e senza barriere”.

“All’interno del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne prende forma un’area di circa 1.000 metri quadrati dotata di percorsi tattili, superfici colorate, giochi inclusivi, area musicale, spazi per il relax e per la socialità: un vero punto di incontro per famiglie, bambini e cittadini di ogni età. Vi aspetto domenica per condividere insieme questo momento speciale. È una giornata di cui andare orgogliosi: perché una città cresce davvero quando non lascia indietro nessuno”.