Rissa nel traffico nel Napoletano, coinvolte 5 persone: 3 feriti, uno è grave in ospedale

Una violenta lite si sarebbe verificata nel pomeriggio di oggi a Chiaiano, in provincia di Napoli, nel bel mezzo del traffico cittadino. Il bilancio sarebbe di tre feriti.

Lite nel traffico a Chiaiano, 3 feriti: uno è grave

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la discussione sarebbe degenerata intorno alle 16:00 del pomeriggio in via Giovanni Antonio Campano, tra alcuni presenti. I motivi della discussione si legherebbero a banali questioni di viabilità, non ancora precisate.

Sul posto sarebbero giunte le volanti dell’Ufficio prevenzione generale per ripristinare l’ordine pubblico. La rissa, secondo le prime ricostruzioni fornite, avrebbe coinvolto almeno cinque persone. Di queste, tre sarebbero rimaste ferite.

In particolare un uomo di 63 anni, in condizioni abbastanza gravi, sarebbe finito d’urgenza presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli riportando un trauma cranico e una ferita da taglio al braccio. Gli altri due feriti sarebbero stati assistiti all’ospedale Cto. Tra loro anche il titolare di un’autofficina.

Intanto sono state avviate le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Gli agenti hanno raccolto anche le testimonianze dei presenti che avrebbero assistito alla scena.