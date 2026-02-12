Bimba di 3 anni scompare e viene ritrovata dopo ore: il cane è rimasto sempre con lei

Sono state ore di forte tensione nel Vicentino per la scomparsa di una bambina di appena tre anni, uscita di casa nel pomeriggio insieme ai cani di famiglia senza che i genitori se ne accorgessero. L’assenza improvvisa dal cortile ha fatto scattare l’allarme e una richiesta immediata di aiuto alle forze dell’ordine.

Il timore cresceva con il calare del buio e le temperature sotto zero, in un’area innevata e isolata. A far sperare, sin da subito, è stato il fatto che i cani si fossero allontanati con lei.

Ricerche serrate tra boschi e strade innevate

Le operazioni di ricerca si sono attivate rapidamente, coinvolgendo Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile e Soccorso alpino, supportati da droni e unità specializzate. Decine di residenti si sono uniti spontaneamente, dividendosi i percorsi da controllare tra campi, sentieri e strade secondarie.

L’intera zona è stata battuta palmo a palmo mentre l’ansia cresceva con il passare delle ore. La presenza dei cani, però, lasciava aperta la possibilità che la piccola non fosse sola e potesse essere rimasta ferma in qualche punto.

Il ritrovamento a quasi tre chilometri da casa

La svolta è arrivata poco prima delle 19, grazie a due volontari impegnati nelle ricerche. Prima è stato individuato uno dei cani, poi, lungo lo stesso percorso, la bambina con l’altro animale accanto, su una strada forestale coperta di neve. La piccola si trovava a quasi tre chilometri dalla sua abitazione. Il cane non si era mai allontanato da lei, restando al suo fianco per tutto il tempo.

Una squadra di soccorritori l’ha raggiunta a piedi per metterla al caldo, mentre un’infermiera del Soccorso alpino è arrivata con un mezzo per verificarne le condizioni. Fortunatamente la bambina stava bene, nonostante il freddo e la lunga permanenza all’aperto.

Dopo i controlli, è stata riaccompagnata dai genitori, che hanno potuto finalmente riabbracciarla. Secondo quanto ricostruito, inizialmente aveva percorso un tratto di strada asfaltata, per poi deviare verso il sentiero innevato, dove la neve le ha impedito di proseguire. Il cane, nel frattempo, è rimasto sempre con lei.