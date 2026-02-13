Napoli incanta Fuksas, l’architetto di fama internazionale: “È la citta più bella del mondo”

L’architetto e designer romano Massimiliano Fuksas, celebre in tutto il mondo, ha espresso pubblicamente il suo amore per Napoli, definendola la città più bella del mondo.

Napoli incanta Massimiliano Fuksas: “La più bella del mondo”

Intervistato da Massimiliano Ossini, nel corso del programma La città ideale, su Rai 3, l’architetto, tra i più influenti d’Italia e del mondo, ha dichiarato: “Cosa rende Napoli unica nel mondo? La popolazione, le persone. Credo che sia una delle città più belle al mondo, potrei dire la più bella ma dato che sono romano non lo dirò. Ovunque stai a Napoli è un luogo, una strada, una piazza, un angolo e una popolazione sempre diversa, si esprime con la stessa lingua e nello stesso modo”.

“I napoletani si riconoscono, è un piacere incredibile a sentirli parlare. Napoli ha avuto una cosa in più. La stratificazione di Napoli è incredibile, è una delle cose più belle, è la città stratificata per eccellenza. Io credo che quando uno deve partire dall’idea di città parte da un’idea come Napoli”.

Grande la soddisfazione espressa dall’Assessorato al Turismo: “Napoli incanta Massimiliano Fuksas. Per l’architetto e designer romano famoso in tutto il mondo, che ha realizzato la meravigliosa stazione Duomo della metropolitana, Napoli è la città più bella del mondo“.

“È che un romano che conosce Napoli si rende conto che, sì, Roma è più bella architettonicamente, ma la ricchezza storica, culturale, artistica, paesaggistica, territoriale, popolare e umana di Parthenope fanno la differenza con tutte. Perché Napoli è città-mondo, e l’hanno mostrato gli autori di La città ideale, il programma del sabato sera di Rai Tre che, dopo Singapore, Helsinki, Dubai, Copenaghen, Montevideo e Tokyo, ha chiuso con gioia e meraviglia la sua prima serie tuffandosi tra archeologia, arte, musica, spettacolo, gastronomia, scienza, rigenerazione urbana riscatto sociale e quell’oltre che, tutto insieme, davvero solo Napoli può offrire“ – ha dichiarato lo scrittore Angelo Forgione.