Pasqua e ponti primaverili, tanti giorni di vacanza: le date e quando chiudono le scuole

Subito dopo il Carnevale, si attende l’arrivo della Pasqua 2026 e dei successivi ponti primaverili, giornate di festa e lunghi fine settimana che regaleranno svariati giorni di vacanza soprattutto agli studenti, grazie alla chiusura delle scuole disposta a livello regionale in determinate date.

Con l’inizio del mese di marzo e la primavera alle porte, prende il via quel periodo dell’anno segnato dalla tradizionale celebrazione religiosa della Pasqua e dalle festività nazionali che cadono nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Quest’anno la Pasqua sarà celebrata domenica 5 aprile, seguita dal Lunedì in Albis del 6 aprile. Esattamente 20 giorni dopo sarà la volta della Festa della Liberazione (25 aprile) mentre a pochi giorni di distanza si celebrerà la Festa dei Lavoratori (1 maggio). Si passerà poi direttamente al 2 giugno con la Festa della Repubblica.

Ben 9 giorni festivi che, considerando le date a ridosso del weekend, consentiranno agli italiani di concedersi piacevoli momenti di pausa, che sia dal lavoro o dalla scuola. In particolare, per quanto riguarda gli studenti, la chiusura delle scuole coprirà un periodo più ampio delle sole date “rosse”.

I giorni di chiusura degli istituti sono stabiliti dal calendario scolastico 2025/2026 della Regione Campania, dunque validi su tutto il territorio regionale, indipendentemente dalla provincia. Si parte con le vacanze Pasquali che daranno il via alla sospensione delle attività didattiche da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile.

La Festa della Liberazione cadrà di sabato, dunque si susseguiranno due giorni di festa (25 e 26 aprile). Maggio si apre con 3 giorni di vacanza da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio. Infine, le scuole chiuderanno martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, ma diverse Regioni hanno già deliberato la sospensione delle lezioni da lunedì 1 giugno, accumulando ben 4 giorni di vacanza (da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno).

Considerando, poi, le 6 domeniche lontane dai giorni festivi conteggiate tra il primo aprile e il 6 giugno (data di fine scuola), i giorni di stop per gli studenti salgono a 19 (22 per chi opta per il lungo ponte del 2 giugno).