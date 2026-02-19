Spiagge e scogliere, verso una gara unica a Torre del Greco: “Siamo attenti alla difesa delle coste”

L’amministrazione comunale di Torre del Greco stempera la polemica nata sull’installazione delle scogliere frangiflutti ed annuncia i prossimi passi burocratici per la tutela della costa.

Scogliere e arenile, verso una gara unica a Torre del Greco

La difesa del mare come priorità politica e amministrativa, ma anche come scelta strategica per il futuro turistico ed economico della città. A Torre del Greco prende forma un progetto complessivo che punta a mettere insieme in un’unica visione il potenziamento delle scogliere e il ripascimento degli arenili lungo gli otto chilometri di costa.

È questa la direzione sulla quale stanno lavorando gli uffici del settore Demanio guidati dal dirigente Egidio Ciani, in costante confronto con il sindaco Luigi Mennella e con il vicesindaco Michele Polese, titolare della delega al ramo.

L’obiettivo – annunciano da Palazzo Baronale – è arrivare alla predisposizione di una gara unica capace di superare la logica degli interventi frammentati e restituire alla città una programmazione strutturale, con una prospettiva chiara: più protezione per il territorio e più spiagge da destinare alla fruizione pubblica e alle attività balneari.

“Gli uffici sono al lavoro e dalle notizie in nostro possesso siamo vicini al primo fondamentale passaggio di questo importante programma – fa sapere il vicesindaco Michele Polese – L’attenzione verso la difesa della costa da parte dell’amministrazione è massima”.

I passi burocratici da compiere

Un aspetto tornato d’attualità dopo i recenti episodi legati alle mareggiate che hanno interessato buona parte delle città italiane che affacciano sul mare, episodi che hanno indotto il sindaco anche a scrivere una lettera indirizzata tra gli altri all’assessore al mare della Regione Campania, Mario Casillo, e al presidente di Rfi (Rete ferroviaria italiana), Paola Firmi, nella quale viene spiegato come tali fenomeni “impongono con urgenza l’adozione di provvedimenti atti a tutelare e salvaguardare le nostre coste”.

“Siamo di fronte – i concetti sottolineati nella missiva da Luigi Mennella – ad episodi sempre più eclatanti e per molti aspetti di estrema gravità, verso i quali è giusto interrogarsi sul da farsi in termini di difesa e prevenzione. Le mareggiate che hanno riguardo la città hanno interessato non solo strade e private abitazioni, ma anche il tratto di ferrovia che a Torre del Greco (e non solo) costeggia il mare. Un aspetto da non sottovalutare e verso il quale, già in passato, il sottoscritto ha avuto modo di puntare la propria attenzione e quella dell’amministrazione comunale, in particolare per ciò che concerne il rifacimento della scogliera e dei muri paraonde posti a protezione della linea ferroviaria”.

Il primo passaggio sarà la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, fase considerata fondamentale per dare concretezza a un programma che l’amministrazione definisce prioritario.

Non è solo una questione ambientale, quindi, ma di vera e propria sicurezza sia per quanto riguarda la circolazione ferroviaria (un’infrastruttura strategica che necessita di interventi di protezione attraverso il rifacimento delle scogliere e dei muri paraonde) che per i residenti, in particolare quelli a ridosso delle coste.

Annullamento della gara precedente, l’amministrazione spiega

Sul piano amministrativo, intanto, Mennella sottolinea le conferme della giustizia: sia il Tar Campania che il Consiglio di Stato hanno ritenuto legittima la scelta del Comune di annullare la precedente procedura di gara, giudicata non più in linea con gli obiettivi fissati dall’ente.

Quello che si apre ora è un passaggio decisivo. Perché la difesa della costa, in una città che dal mare ha costruito la propria identità, non è solo un’opera pubblica ma una visione di sviluppo che mette insieme sicurezza, turismo e diritto dei cittadini a vivere il proprio litorale. Una sfida che guarda al presente ma soprattutto al futuro di Torre del Greco.