Come è morto Eric Dane, malattia e sintomi: il dottor Sloan di Grey’s Anatomy aveva 53 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Eric Dane, l’attore divenuto noto al pubblico soprattutto per il ruolo del dottor Sloan in Grey’s Anatomy, morto all’età di 53 anni a seguito di alcune complicazioni insorte per la malattia che lo affliggeva, la SLA.

Come è morto Eric Dane: il dottor Sloan di Grey’s Anatomy

Il decesso di è verificato nella giornata di ieri, 19 febbraio, annunciato tramite una nota della famiglia pubblicata da People: “Con il cuore pesante, annunciamo che Eric è mancato giovedì pomeriggio, dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA. Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo. Eric adorava i suoi fan ed è per sempre grato per l’ondata di amore e sostegno che ha ricevuto”.

L’attore, circa un anno fa, aveva annunciato di essere affetto dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica, una patologia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, portando ad una perdita graduale delle capacità motorie oltre ad una compromissione delle funzioni vitali.

Il primo campanello d’allarme sarebbe stato una sorta di debolezza alla mano che, inizialmente, non avrebbe allarmato l’attore. Con il passare del tempo, tuttavia, sarebbe arrivato a perdere quasi totalmente la funzionalità dell’arto, vedendo poi cambiare giorno per giorno il suo corpo.

Nel corso di un’intervista per l’organizzazione no profit I AM ALS, di cui era ambasciatore, Dane aveva espresso tutta la sua sofferenza nell’affrontare la malattia: “Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento, in nessun giorno. Nessuno mi biasimerebbe se passassi due settimane sotto le lenzuola a piangere. È fondamentale informare sulla SLA e su cosa possiamo fare per combatterla”.