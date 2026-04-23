Con l’auto si schiantano contro un camion, tragedia in Campania: morti genero e suocera

Tragico incidente a Pagani, nel Salernitano, dove a seguito di uno scontro tra auto e camion hanno perso la vita genero e suocera.

Incidente a Pagani, auto contro camion: morti genero e suocera

A perdere la vita sono stati Domenico Allegri, carabiniere 59enne, e Antonietta De Martinis, di 90 anni. Erano a bordo di un’auto, lui alla guida, lei sul sedile passeggero, quando si sarebbero scontrati frontalmente con l’autotreno.

Il sinistro si è verificato in via Mangioni, le vittime avrebbero entrambe perso la vita sul colpo. Giunti sul posto, infatti, i sanitari del 118 non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana donna e di suo genero.

L’auto sarebbe rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri per liberare i corpi, ormai privi di vita, dalle lamiere del veicolo. Secondo una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, il 59enne avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto, forse per un malore o un colpo di sonno, andando a invadere la corsia opposta prima di finire contro l’autoarticolato.

Si tratta al momento soltanto di un’ipotesi, tutta da confermare. Il conducente del camion, rimasto illeso e risultato negativo agli esami tossicologici, sotto choc avrebbe confermato la prima tesi degli investigatori, raccontando di essersi ritrovato contro l’auto improvvisamente, mentre percorreva la corsia opposta, senza riuscire a fare nulla per evitare l’impatto.

Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità cittadina. Domenico, in particolare, era molto conosciuto in città. Lascia una moglie e un figlio di 10 anni.