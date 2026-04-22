Red Bull King d’o Rione, calcio in piazza a Napoli tra stand e musica: l’evento gratis per tutti

Torna a Napoli Red Bull King d’o Rione il torneo di calcio di strada che si terrà dal 5 maggio al 6 giugno 2026.

Red Bull King d’o Rione: il regolamento 2026

Dopo il successo della prima edizione la stagione 2026 punta ancora più in alto: rispetto alle 16 squadre dell’anno passato si toccano circa le 200 squadre partecipanti. Red Bull King d’o Rione affonda le sue radici nella tradizione della “Tedesca Napoletana“, un’eredità culturale che oggi viene reinterpretata in chiave contemporanea, mantenendo intatti i suoi valori fondamentali: gioco, tecnica e spettacolo.

Il torneo si apre con una prima fase su diversi campi della città, le prime due squadre di ogni girone accederanno alla fase conclusiva dove verrà decretato il re del quartiere. Tra le novità di quest’anno l’assenza del portiere: si scende in campo con una squadra composta da 4 giocatori e 1 riserva, per rendere il gioco ancora più dinamico.

Le partite, della durata di 10 minuti, hanno un sistema di punteggio distintivo, ogni gesto ha valore: dai gol classici a gesti acrobatici. Confermate le regole iconiche, come gli shootout ai rigori con partenza da centrocampo e 10 secondi per concludere e l’interpretazione creativa delle punizioni, sempre indirette e orientate allo spettacolo. Quest’anno anche la possibilità di chiudere la partita in anticipo grazie alla “torretta”, quando tutti i giocatori toccano la palla al volo prima della rete.

Il gran finale è previsto sabato 6 giugno 2026 in Piazza Municipio che per l’occasione unirà stand, musica e sport. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.



