Dolore a Napoli, è morto Biagio De Giovanni: il grande filosofo d’Italia aveva 95 anni

Napoli in lutto per la scomparsa di Biagio De Giovanni, filosofo ed ex rettore dell’Università L’Orientale, morto all’età di 95 anni.

Dolore a Napoli, è morto il filosofo Biagio De Giovanni

Grande studioso di Marx e Hegel, De Giovanni, oltre alla sua prestigiosa carriera intellettuale e accademica, si occupò anche di politica diventando parlamentare europeo per il Pci e il Pds, presidente della Commissione istituzionale del Parlamento europeo.

“Con Biagio De Giovanni perdiamo un intellettuale di straordinario rigore, che ha unito pensiero filosofico e impegno politico. La sua attività accademica e istituzionale testimonia una dedizione costante alla costruzione di una cultura democratica fondata sulla connessione tra sapere e responsabilità pubblica” – è il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

“De Giovanni ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di studiosi e cittadini. I suoi insegnamenti continueranno a orientare quanti credono nell’importanza della conoscenza e della partecipazione come strumenti fondamentali del vivere democratico. Alla famiglia, agli allievi e a tutta la comunità accademica e istituzionale giungano le più sentite condoglianze da parte mia e della Giunta regionale della Campania”.

“La morte di Biagio De Giovanni mi addolora ed esprimo tutta la vicinanza mia, di tutta l’Amministrazione comunale e della Città intera alla sua famiglia. De Giovanni si è reso protagonista di un’intensa attività intellettuale: la sua passione per la filosofia, il diritto e la politica ha formato generazioni di studenti. Le riflessioni sul rapporto tra diritti e potere hanno arricchito il dibattito e contribuito alla crescita del Paese. Anche nelle vesti di uomo delle istituzioni ha sempre dato un apporto generoso e proficuo. Napoli, l’Italia, perde un uomo da cui tutti abbiamo imparato tanto” – è la nota del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Per volontà dell’Amministrazione, in accordo con la famiglia, domani sarà allestita la camera ardente nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo, dove sarà possibile rendere omaggio a Biagio De Giovanni dalle ore 16.00 alle 18.30.