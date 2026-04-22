Giuseppe Conte sarà a Torre del Greco per la nuova sede del M5S: quando e dove

ll Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle ha annunciato l’apertura della nuova sede a Torre del Greco che, nella giornata inaugurale del 25 aprile, vedrà la partecipazione del presidente Giuseppe Conte.

Giuseppe Conte a Torre del Greco per la nuova sede M5S

L’inaugurazione si terrà il 25 aprile 2026 alle ore 12:30, in Viale Mazzini 19 a Torre Del Greco. Un momento importante di incontro e partecipazione per tutti i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo sul territorio e promuovere iniziative a favore della comunità. La città di Torre Del Greco accoglierà il Presidente del movimento Giuseppe Conte che interverrà per condividere visione e progetti futuri del Movimento.

“La sede sarà inaugurata alle ore 12.30 del 25 Aprile, giorno dell’anniversario della liberazione d’Italia dal nazifascismo, quale migliore giorno. Ci sarà un ospite di eccellenza che ci onorerà della sua presenza: il Presidente nazionale del M5S, Giuseppe Conte – dice Mirko Gallo, consigliere comunale.

“Sul territorio avremo così un punto di riferimento per fornire servizi al cittadino, per poter essere da interfaccia sia per le opportunità messe in campo dall’amministrazione, sia per tutte le altre necessità che la cittadinanza ci sottoporrà. Nelle tante iniziative sul territorio, portate avanti anche attraverso i punti mobili dei gazebo, abbiamo affrontato diversi temi con i cittadini come il contrasto al riarmo, il miglioramento dei trasporti pubblici, l’autonomia differenziata, la rigenerazione urbana, azioni di contrasto al disagio economico”.

“In questi incontri tanti sono stati i contributi dei cittadini sul tema della sicurezza urbana, del disagio abitativo, del sostegno al reddito, dell’approccio ai servizi. Ecco, da questo continuo dialogo è opportuno costruire insieme, adesso con un luogo in cui incontrarci con facilità, una città a misura delle esigenze di tutti, grazie all’impegno e le idee di ognuno”.