Muore a 50 anni nel Napoletano, dal dolore alla speranza: i suoi organi salveranno altre vite

Una triste vicenda che dona speranza è quella accaduta a Castellammare di Stabia: a seguito del decesso di un paziente cinquantenne, la famiglia pur nel profondo dolore per l’improvvisa perdita, ha compiuto un gesto di straordinario coraggio e altruismo acconsentendo alla donazione degli organi.

Donazione degli organi a Castellammare: nuove vite salvate

La donazione degli organi offre una concreta possibilità di vita a più pazienti in attesa di trapianto, un gesto di generosità e solidarietà che può trasformare il dolore di una perdita nella speranza di generare una nuova vita. Il prelievo è avvenuto presso l‘Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, che grazie alla collaborazione di tutta la squadra nel rispetto della privacy ha dato possibilità di un nuovo inizio.

“Desidero esprimere, a nome dell’intera Azienda – dice Giuseppe Russo direttore generale asl Napoli 3 Sud – la più profonda gratitudine alla famiglia del donatore per il gesto di straordinaria generosità compiuto in un momento di immenso dolore. La donazione degli organi è un atto di altissimo valore civile e umano, che consente di salvare vite e restituire speranza a chi attende“.

“Questo risultato è anche frutto della professionalità e della dedizione dei nostri operatori sanitari, che con competenza e spirito di servizio garantiscono percorsi sicuri ed efficaci. L’Asl Napoli 3 Sud continuerà a investire nel rafforzamento della rete trapiantologica e nella promozione della cultura della donazione, affinché sempre più cittadini possano essere informati e consapevoli dell’importanza di questo gesto di vita.”

Prosegue infatti l’impegno da parte dell’Asl Napoli 3 Sud per garantire tempestività ed efficienza nei percorsi donativi e trapiantologici. A seguito della riorganizzazione delle attività di procurement, seguendo le indicazioni regionali (DGRC n. 31 del 31.01.2025) e del Centro Regionale Trapianti (Delibera Aziendale n. 579 del 30.04.2025), si continua a rafforzare la propria rete operativa.