Masters At Work, le leggende della musica house arrivano a Napoli: l’evento e gli ospiti

Il 26 aprile 2026 Napoli si prepara a ospitare due leggende della musica house: I Masters At Work che si esibiranno nell’ex Base Nato di Bagnoli.

Master At Work e non solo a Napoli: la line up completa

Nello scenario dell’ex base Nato di Bagnoli prenderanno vita 10 ore di dj set. L’evento fissato il 26 aprile 2026 dalle 14 a mezzanotte, rappresenta un momento imperdibile per gli amanti della musica elettronica. I Masters At Work, il celebre duo è formato da Little Louie Vega e Kenny “Dope” Gonzalez, che rappresentano da decenni un punto di riferimento assoluto nella scena musicale globale. Insieme dai primi anni’90 mescolano house, soul, funk, afrobeat e ritmi latini.

L’iniziativa nasce in collaborazione con la Parallel Management realtà leader nella produzione di grandi eventi della scena musicale house che gestisce artisti come Joseph Capriati, Deborah De Luca e Indira Paganotto.

La line up della giornata include anche altri artisti, tra questi spicca Anané, DJ cantante e produttrice, nota per un sound che combina house, soul e influenze africane. Completano il programma: Amedeo Picone, Fabio Stingo, GDT e vibra. I ticket per l’evento sono disponibili sulla piattaforma TicketOne.

I prossimi eventi all’ex Base Nato di Bagnoli

L’ex Base Nato di Bagnoli, spazio industriale, che nel periodo della Guerra fredda ha ospitato i vertici dell’Alleanza Atlantica e simbolo, ora, di una Napoli che si rigenera attraverso la cultura, si prepara ad ospitare – grazie a una capienza di oltre 20.000 posti una stagione estiva ricca di eventi.

La programmazione estiva è stata in parte già svelata: la location ospiterà l’attesissimo Alien Sound Festival che porta sul palco artisti latini come Ozuna e Anuel AA e artisti italiani come Salmo e Mannarino. Il calendario è ricco di eventi e sarà annunciato completamente nelle prossime settimane.

Il calendario: