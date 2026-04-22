Oggi i funerali di Luca, patron del Nabilah. Lascia 3 bimbi, la moglie: “Vita troppo breve”

Si terranno oggi i funerali di Luca Iannuzzi, imprenditore napoletano nonché fondatore del Nabilah e di altri locali della movida partenopea.

Funerali Luca Iannuzzi, proprietario del Nabilah morto a 54 anni

Iannuzzi, originario dei Campi Flegrei, si è spento all’età di 54 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Aveva costruito la sua notorietà soprattutto grazie al Nabilah, tra le discoteche più conosciute del territorio, ma anche con l’Archivio Storico al Vomero e, di recente, con lo Scottojonno nella Galleria Principe di Napoli.

“Si è spento Luca iannuzzi, funambolo, lucido visionario che ha costruito un pezzo di storia di Napoli con le sue idee avanguardiste. Una vita troppo breve ma vissuta con coraggio, intensità e amore” – si legge nell’annuncio diffuso dalla moglie, nonché mamma dei suoi tre figli piccoli. I funerali si terranno oggi, 22 aprile, alle ore 16:30 nella chiesa della Madonna Assunta a Monte di Procida.

“Si è spento Luca nella serenità della sua casa con i suoi piccoli, ed è proprio per rispettare questo momento doloroso e straziante che vi chiediamo di non far visite a casa, ve lo chiedo solo per preservare i bambini. Anche in questo luca ha dimostrato dignità e coraggio fino alla fine cercando di far capire il ciclo naturale della vita senza paura e senza tragedie” – scrive uno dei familiari.

“So che ognuno di voi conserva un ricordo speciale con Luca, potrete dimostrare il vostro affetto dandogli l’ultimo saluto il 22 Aprile 2026 presso la chiesa di Monte di Procida adiacente alla piazza principale la chiesa della Madonna Assunta. Il funerale si terrà alle 16.30. Vi ringrazio per la comprensione”.