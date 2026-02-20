Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027? Arriva l’annuncio in diretta poi smentito

L’indiscrezione, che circolava già da settimane su Dagospia, ha trovato conferma ufficiale solo per un oretta grazie a Fiorello, che ha fatto da “padrino” alla rivelazione durante un incontro con il Roberto Sergio, Direttore Generale della Rai. Tra battute e sorrisi, Sergio ha trasformato il “si dice” in una certezza assoluta, ufficializzando la nomina del conduttore campano poi smentita da una nota ufficiale Rai.

L’attuale timoniere designato, Carlo Conti, guiderà il Festival 2026 con la consueta professionalità, fungendo da ponte verso la nuova fase. Se Conti rappresenta sicurezza, equilibrio e tradizione, De Martino incarna la Rai del futuro: giovane, trasversale e capace di catturare l’attenzione sia dei social sia del pubblico più affezionato.

La carriera di De Martino è stata un’ascesa rapida ma solida. Dal talento nel ballo, che lo ha reso celebre come “scugnizzo” della danza, fino al ruolo di conduttore di Affari Tuoi, ha dimostrato una naturalezza rara nel gestire il linguaggio della diretta. Curriculum che potrà sicuramente un giorno portarlo a Sanremo, ma almeno per il 2027, per ora, c’è smentita.