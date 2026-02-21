Il piccolo Domenico è morto: si è spento questa mattina
Feb 21, 2026 - Redazione Vesuviolive
Il piccolo Domenico con la mamma
Il piccolo Domenico è morto questa mattina. Lo comunica nel modo seguendo l’Azienda Ospedaliera dei Colli.
Trapianto di cuore fallito: morto il piccolo Domenico
Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche.
La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore.
Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha espresso vicinanza ai genitori in questo momento così terribile: “L’intera comunità dei cittadini campani si stringe con affetto ai genitori. Vi siamo vicini con commozione in questo momento di immenso dolore” – dichiara il presidente Fico