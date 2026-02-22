Trema la terra nel Napoletano, il boato poi la scossa: l’epicentro è in mare

Una scossa di terremoto è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano nel Golfo di Pozzuoli nella notte del 22 febbraio 2026.

Terremoto nel Golfo di Pozzuoli oggi 22 febbraio 2026

Il sisma, di magnitudo 2.3, si sarebbe verificato alle ore 4:16, con epicentro in mare. La scossa, come spesso accade per il fenomeno bradisismico, è stata chiaramente avvertita dai residenti della zona e della popolazione circostante.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.3 ± 0.3, localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 04:16 ora locale (UTC 03:16) del 22/02/2026, alla profondità di 3.8. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro“ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale 081/8551891; Protezione Civile 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.