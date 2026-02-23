Napoli Capitale è un podcast che nasce da una scelta precisa: cambiare punto di osservazione. Guardare l’Italia da Napoli, e quindi dal Mezzogiorno, significa rimettere in discussione narrazioni che per decenni sono state costruite altrove, spesso senza tenere conto delle conseguenze che certe decisioni politiche, economiche e mediatiche hanno avuto sui territori del Sud. Oppure, più probabilmente, conoscendo bene le conseguenze e scegliendo deliberatamente di raccontare un Mezzogiorno sporco, brutto e cattivo.

Podcast Napoli Capitale: la narrazione cambia prospettiva

Ogni puntata affronta un tema diverso, ma con una linea editoriale chiara: raccontare ciò che accade nel Paese attraverso una lente meridionale, capace di leggere dinamiche che nei media nazionali vengono spesso normalizzate, ridotte a cronaca, oppure del tutto ignorate. Napoli Capitale non è un podcast di denuncia generica, ma uno spazio di analisi, memoria e contro-narrazione.

Al centro c’è un assunto forte, documentato da studi economici e dati ufficiali: il Mezzogiorno come colonia interna. Una condizione che non si manifesta con atti eclatanti più o meno isolati, ma attraverso meccanismi strutturali che si ripetono nel tempo. Dalla distribuzione della spesa pubblica alle scelte infrastrutturali, dall’organizzazione dei grandi eventi al modo in cui vengono allocati fondi nazionali ed europei.

Le Olimpiadi di Torino 2006, Expo Milano 2015, Milano-Cortina 2026: eventi presentati come patrimonio di tutta la nazione, ma finanziati con risorse pubbliche che producono benefici concentrati quasi esclusivamente al Nord. A questi si affiancano numeri difficili da ignorare, come gli 840 miliardi di euro sottratti al Sud tra il 2000 e il 2017 secondo Svimez, o le modalità con cui parte delle risorse del PNRR vengono redistribuite. Napoli Capitale si propone di spiegare questi processi in modo accessibile, mettendo in relazione fatti, dati e conseguenze concrete sulla vita dei cittadini meridionali.

Un altro asse fondamentale del podcast riguarda il trattamento mediatico. Un esempio su tutti: se, malauguratamente, una calamità colpisce il Nord, la mobilitazione istituzionale ed emotiva è immediata: raccolte fondi, stanziamenti straordinari, copertura costante. Quando eventi simili colpiscono il Sud, l’attenzione è spesso minore, i tempi più lenti, le risposte meno incisive. Quando non vengono colpevolizzati gli stessi cittadini per giustificare la differenza di trattamento. Questa disparità di racconto contribuisce a costruire una percezione distorta del Paese.

Prima puntata con Luigi de Magistris

In ogni puntata, Napoli Capitale ospita una voce autorevole del mondo meridionalista: personalità politiche, studiosi, giornalisti, attivisti, intellettuali. Figure capaci di offrire chiavi di lettura che raramente trovano spazio nei circuiti mainstream.

L’obiettivo non è alimentare contrapposizioni sterili, ma fornire strumenti per comprendere meglio le dinamiche che attraversano l’Italia. Perché cambiare prospettiva significa, prima di tutto, cambiare consapevolezza. E partire da Napoli, in questo racconto, non è una scelta simbolica: è un atto politico e culturale.

Mercoledì 25 febbraio, alle ore 16:00, sarà presente Luigi de Magistris, personaggio di spicco del panorama politico partenopeo, italiano ed internazionale. Il tema sarà: “Le mani sulla città. Napoli, i poteri occulti e la grande svendita”.

Il podcast è condotto da Francesco Pipitone, direttore responsabile di Vesuviolive.it, ed Emilio Caserta, coordinatore della sezione meridionalismo.