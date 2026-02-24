Vesuvio Live

ULTIM’ORA/ La scaletta della prima serata di Sanremo 2026

Feb 24, 2026 - Redazione

Carlo Conti e la gaffe durante la conferenza stampa odierna di Sanremo 2025

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: il Festival di Sanremo apre domani con la prima serata e la scaletta dei 30 cantanti in gara è finalmente confermata. Gli orari delle esibizioni e gli ospiti previsti non sono ancora stati resi noti, ma intanto i fan possono prepararsi all’ordine di uscita delle canzoni.

La lista completa dei cantanti e dei brani:

  1. Ditonellapiaga – “Che fastidio!”
  2. Michele Bravi – “Prima o poi”
  3. Sayf – “Tu mi piaci tanto”
  4. Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
  5. Dargen D’Amico – “Ai ai”
  6. Arisa – “Magica favola”
  7. Luchè – “Labirinto”
  8. Tommaso Paradiso – “I romantici”
  9. Elettra Lamborghini – “Voilà”
  10. Patty Pravo – “Opera”
  11. Samurai Jay – “Ossessione”
  12. Raf – “Ora e per sempre”
  13. J-Ax – “Italia starter pack”
  14. Fulminacci – “Stupida sfortuna”
  15. Levante – “Sei tu”
  16. Fedez & Masini – “Male necessario”
  17. Ermal Meta – “Stella stellina”
  18. Serena Brancale – “Qui con me”
  19. Nayt – “Prima che”
  20. Malika Ayane – “Animali notturni”
  21. Eddie Brock – “Avvoltoi”
  22. Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
  23. Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
  24. Tredici Pietro – “Uomo che cade”
  25. Bambole di Pezza – “Resta con me”
  26. Chiello – “Ti penso sempre”
  27. Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”
  28. Leo Gassmann – “Naturale”
  29. Francesco Renga – “Il meglio di me”
  30. LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”

Gli spettatori possono già iniziare a segnare i loro favoriti e prepararsi a vivere una prima serata ricca di sorprese, collaborazioni e colpi di scena.

Festival di Sanremo
