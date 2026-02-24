ULTIM’ORA/ La scaletta della prima serata di Sanremo 2026
Feb 24, 2026 - Redazione
Carlo Conti e la gaffe durante la conferenza stampa odierna di Sanremo 2025
Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: il Festival di Sanremo apre domani con la prima serata e la scaletta dei 30 cantanti in gara è finalmente confermata. Gli orari delle esibizioni e gli ospiti previsti non sono ancora stati resi noti, ma intanto i fan possono prepararsi all’ordine di uscita delle canzoni.
La lista completa dei cantanti e dei brani:
- Ditonellapiaga – “Che fastidio!”
- Michele Bravi – “Prima o poi”
- Sayf – “Tu mi piaci tanto”
- Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
- Dargen D’Amico – “Ai ai”
- Arisa – “Magica favola”
- Luchè – “Labirinto”
- Tommaso Paradiso – “I romantici”
- Elettra Lamborghini – “Voilà”
- Patty Pravo – “Opera”
- Samurai Jay – “Ossessione”
- Raf – “Ora e per sempre”
- J-Ax – “Italia starter pack”
- Fulminacci – “Stupida sfortuna”
- Levante – “Sei tu”
- Fedez & Masini – “Male necessario”
- Ermal Meta – “Stella stellina”
- Serena Brancale – “Qui con me”
- Nayt – “Prima che”
- Malika Ayane – “Animali notturni”
- Eddie Brock – “Avvoltoi”
- Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
- Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
- Tredici Pietro – “Uomo che cade”
- Bambole di Pezza – “Resta con me”
- Chiello – “Ti penso sempre”
- Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”
- Leo Gassmann – “Naturale”
- Francesco Renga – “Il meglio di me”
- LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”
Gli spettatori possono già iniziare a segnare i loro favoriti e prepararsi a vivere una prima serata ricca di sorprese, collaborazioni e colpi di scena.