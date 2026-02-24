ULTIM’ORA/ La scaletta della prima serata di Sanremo 2026

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: il Festival di Sanremo apre domani con la prima serata e la scaletta dei 30 cantanti in gara è finalmente confermata. Gli orari delle esibizioni e gli ospiti previsti non sono ancora stati resi noti, ma intanto i fan possono prepararsi all’ordine di uscita delle canzoni.

La lista completa dei cantanti e dei brani:

Ditonellapiaga – “Che fastidio!” Michele Bravi – “Prima o poi” Sayf – “Tu mi piaci tanto” Mara Sattei – “Le cose che non sai di me” Dargen D’Amico – “Ai ai” Arisa – “Magica favola” Luchè – “Labirinto” Tommaso Paradiso – “I romantici” Elettra Lamborghini – “Voilà” Patty Pravo – “Opera” Samurai Jay – “Ossessione” Raf – “Ora e per sempre” J-Ax – “Italia starter pack” Fulminacci – “Stupida sfortuna” Levante – “Sei tu” Fedez & Masini – “Male necessario” Ermal Meta – “Stella stellina” Serena Brancale – “Qui con me” Nayt – “Prima che” Malika Ayane – “Animali notturni” Eddie Brock – “Avvoltoi” Sal Da Vinci – “Per sempre sì” Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare” Tredici Pietro – “Uomo che cade” Bambole di Pezza – “Resta con me” Chiello – “Ti penso sempre” Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta” Leo Gassmann – “Naturale” Francesco Renga – “Il meglio di me” LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”

Gli spettatori possono già iniziare a segnare i loro favoriti e prepararsi a vivere una prima serata ricca di sorprese, collaborazioni e colpi di scena.