Da Marianella al palco di Sanremo: chi è Luchè, il rapper e imprenditore napoletano

Tra i cantanti napoletani in gara al Festival di Sanremo 2026 c’è Luchè, il rapper partenopeo che per la prima volta gareggia da solista tra i big con la canzone Labirinto.

Chi è Luchè: il rapper napoletano al Festival di Sanremo 2026

Luchè, pseudonimo di Luca Imprudente, è nato a Napoli il 7 gennaio 1981. Cresciuto nel quartiere Marianella di Napoli, ai confini con Scampia, Piscinola e Chiaiano, ha iniziato il suo percorso musicale nel 1997, quando era ancora studente al liceo scientifico, insieme al rapper Ntò, con il quale fondò il gruppo Co’Sang.

Nel 2012 è stato annunciato lo scioglimento del gruppo e il rapper si è imposto sulla scena musicale napoletana e nazionale come solista, collaborando con artisti come Marracash, Emis Killa, Club Dogo, Clementino, Achille Lauro, Guè Pequeno, Enzo Avitabile.

Al Festival di Sanremo ha già partecipato in veste di ospite, insieme a Guè Pequeno e Gigi D’Alessio, affiancando Geolier nella serata dei duetti dell’edizione 2024 con il medley Strade. Quest’anno partecipa come big della 76esima edizione con il brano Labirinto e nella serata delle cover duetterà con Gianluca Grignani con la canzone Falco a metà.

Oltre ad essere un cantante, Luchè è anche un imprenditore. Ha, infatti, delle pizzerie a Londra e New York. Inoltre nel 2014 ha fondato la linea di abbigliamento Black Friday insieme a CoCo e allo stilista Mario Pini.