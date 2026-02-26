A Sanremo il bracciale azzurro per i bimbi malati di Napoli: significato e chi lo ha indossato

Nel corso delle prime serate del Festival di Sanremo 2026, diversi cantanti hanno indossato un braccialetto azzurro: non solo un bonus del Fantasanremo, il tradizionale gioco legato alla kermesse, ma soprattutto un omaggio ai bambini malati dell’ospedale Santobono di Napoli e a tutti i piccoli guerrieri che stanno affrontando la più dura delle battaglie.

A Sanremo il braccialetto azzurro: significato e chi lo ha indossato

Gli artisti hanno scelto di indossare il Braccialetto Azzurro, mostrandolo durante le loro esibizioni, come gesto di solidarietà, per mostrare vicinanza ai piccoli pazienti del nosocomio partenopeo e non solo. L’iniziativa si inserisce all’interno di Risonanze, progetto ideato da Valentina Lavazza, in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli. Ne è nato poi il sodalizio con Fantasanremo che ha scelto di aderire al progetto adottando l’accessorio come azione simbolica da portare sul palco del Festival e che ha fatto guadagnare ai giocatori ben 10 punti.

Ad indossarlo sono stati Sal Da Vinci, LDA e Aka 7even, Dargen D’Amico, Samurai Jay, J-AX, Eddie Brock e Bambole di Pezza. Anche Gaia, pur non gareggiando tra i big, ha scelto di mostrare il bracciale intorno al microfono nel corso della sua esibizione.

“Una nota che ha cambiato l’armonia. Una presenza che è diventata messaggio. Sul palco del Festival di Sanremo, nella cornice del Teatro Ariston, il Braccialetto Azzurro è salito come bonus speciale del Fantasanremo. Valeva 10 punti. Ma il suo valore è stato infinitamente più grande. È stato vicinanza. È stato sostegno. È stato un abbraccio simbolico ai bambini in cura presso l’ospedale Santobono di Napoli e, idealmente, a tutti i bambini che affrontano la malattia con un coraggio fuori scala” – si legge nella nota diffusa dal Santobono.

“Ci teniamo a ringraziare tutti gli artisti che hanno scelto di indossarlo sostenendo così la più nobile delle cause: i bambini malati! Grazie dunque a: Sal Da Vinci, Luca D’Alessio, Aka 7even, Samurai Jay, J-AX, Dargen D’Amico, Eddie Brock, Bambole di Pezza e Gaia. Infine grazie ancora alla nostra Valentina Lavazza e agli organizzatori del Fantasanremo che hanno reso tutto questo possibile e reale! L’amore salverà il mondo”.