Cuore napoletano a Sanremo, LDA e Aka: “Per noi vince Sal. Napoli sta facendo bella figura”

La solidarietà partenopea domina anche a Sanremo tra direttori d’orchestra e artisti in gara che si sostengono a vicenda, facendo il tifo gli uni per gli altri: è il caso di LDA e Aka 7even che sperano nella vittoria di Sal Da Vinci e degli altri colleghi partenopei.

LDA e Aka 7even: “Per noi vince Sal, bella figura per Napoli”

In gara tra i big con Poesie Clandestine, la coppia artistica formata da LDA e Aka 7even ha omaggiato Napoli non solo con il brano stesso ma anche durante la serata delle cover con l’ospitata del grande Tullio De Piscopo.

Un festival che sta rendendo giustizia alla città di Napoli, con diversi artisti in gara già inseriti tra i preferiti nelle prime serate della kermesse. Gli stessi LDA e Aka 7even, in un’intervista rilasciata a Il Mattino, hanno dichiarato: “Se non vincono Fedez e Masini, vince Sal Da Vinci, perché la canzone gira, ed è oggettivo che canta bene e che sia una spada sul palco”.

“Tutti noi napoletani stiamo facendo fare una bella figura alla nostra città. Noi tifiamo per Napoli, saremmo contenti se vincesse Sal, Samurai Jay o Luché. Magari anche se vincessimo noi non sarebbe male”.