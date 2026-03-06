LDA e Aka 7even, dopo il successo a Sanremo il primo album insieme: “Poesie clandestine”

È uscito il 6 marzo “Poesie clandestine”, il primo album realizzato insieme da LDA e Aka 7even, due tra i giovani artisti campani più seguiti della scena pop italiana. Dalla collaborazione nata sul palco di Sanremo a un progetto discografico vero e proprio.

Il disco arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove il duo ha portato in gara l’omonimo brano che dà il titolo al progetto.

L’album di LDA e Aka7even: un progetto nato dall’amicizia

“Poesie clandestine” è un album costruito a quattro mani e composto da 10 tracce, nato prima di tutto da un rapporto umano tra i due artisti, oltre che da un’intesa musicale consolidata negli anni.

Il progetto, secondo quanto raccontato dagli stessi musicisti, ha preso forma in modo spontaneo, tra momenti di condivisione e lavoro creativo sviluppato quasi “in casa”. Un percorso che ha trasformato la loro amicizia in una vera e propria collaborazione artistica.

Dal punto di vista musicale, l’album si muove tra cantautorato italiano, influenze della musica napoletana e sonorità pop contemporanee, cercando di coniugare tradizione e modernità.

Dal palco di Sanremo all’album

All’interno del disco è presente anche “Poesie clandestine”, il brano portato in gara al Festival di Sanremo, che ha contribuito a far conoscere ulteriormente il progetto al grande pubblico.

Tra le tracce più attese c’è inoltre una rivisitazione di “Andamento lento”, storico brano di Tullio De Piscopo, reinterpretato insieme allo stesso musicista e presentato durante la serata delle cover al Teatro Ariston. Il disco è disponibile in digitale e in formato fisico, anche in versione CD autografato.

Due percorsi che si incontrano

LDA e Aka 7even rappresentano due percorsi musicali nati nel mondo dei talent show e cresciuti negli ultimi anni nella scena pop italiana.

Con “Poesie clandestine” i due artisti trasformano una collaborazione occasionale in un progetto condiviso, puntando su un linguaggio musicale che parla soprattutto alle nuove generazioni e alle loro emozioni.