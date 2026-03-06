ULTIM’ORA/ Terremoto a Ischia, trema tutta l’isola napoletana: la magnitudo è di 2.6

Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 6 marzo 2026, sull’isola di Ischia.

Terremoto a Ischia oggi 6 marzo 2026: magnitudo 2.6

Stando a quanto rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma si è verificato alle ore 15:26, ad una profondità di 1 km. La magnitudo rilevata è di 2.6, con epicentro al centro dell’isola napoletana.

Trattandosi di una scossa molto superficiale, il sisma è stato percepito chiaramente in tutti i comuni, in particolare a Casamicciola Terme. L’evento sismico ha fatto tremare alcuni edifici, generando il panico tra i residenti, con diversi cittadini che hanno preferito lasciare le proprie case.

Il terremoto è stato avvertito in maniera abbastanza forte anche a Serrara Fontana, Lacco Ameno, Barano D’Ischia e Forio. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone.