Silvia di Un Posto al Sole: “Ho scoperto di avere un tumore per caso”

L’attrice Luisa Amatucci, nota al grande pubblico per il ruolo di Silvia Graziani nella soap Un Posto al Sole, ha raccontato pubblicamente la propria esperienza con la malattia durante una giornata dedicata alla prevenzione delle principali neoplasie femminili. L’iniziativa si è svolta presso l’Ospedale Andrea Tortora di Pagani in occasione della Giornata internazionale della donna.

All’evento, pensato per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione, l’attrice ha partecipato insieme alla collega Daniela Ioia, che nella stessa soap interpreta il personaggio di Rosa. Durante la giornata sono state offerte gratuitamente mammografie, pap test e visite senologiche, con l’obiettivo di promuovere controlli periodici e diagnosi precoce.

Nel corso dell’incontro Amatucci ha parlato apertamente della propria esperienza: “Ho scoperto di avere questo tumore all’endometrio per puro caso. Sono una che ha fatto sempre prevenzione, perché per fare prevenzione la primissima cosa è amarsi, per poter amare tutto il resto, tutti quelli che ci sono intorno”.

La giornata di Pagani è stata organizzata proprio per ricordare quanto sia fondamentale la cosiddetta prevenzione secondaria, che permette di individuare eventuali patologie nelle fasi iniziali e intervenire con terapie più efficaci.

Il Tumore dell’endometrio è una neoplasia che colpisce lo strato più interno dell’utero. Rappresenta circa il 6% dei tumori femminili e nella maggior parte dei casi si manifesta dopo la menopausa, con un picco tra i 50 e i 70 anni. Spesso viene diagnosticato precocemente perché può presentarsi con sanguinamenti vaginali anomali, un segnale che spinge molte donne a rivolgersi rapidamente al medico.