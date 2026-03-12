Guerra, colpita da un missile la Base Italiana di Erbil: cosa è successo e come stanno i militari

Prosegue l’ondata di guerra in Medio Oriente: nelle ultime ore è stata attaccata anche la base militare italiana di Erbil, in Iraq, colpita da un missile. Al momento non sembrano esserci feriti.

Guerra, missile sulla base italiana di Erbil: cosa è successo

Ad annunciarlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Un missile ha colpito la nostra base di Erbil. Non ci sono vittime nè feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante del COVI”.

“Ferma condanna per l’attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l’ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla Patria” – ha scritto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Camp Singara, la base di Erbil, è collocata tra Siria, Turchia e Iran ed è stata realizzata nell’ambito dell’operazione internazionale contro l’Isis per l’addestramento dei militari.