Bonaccorti in una delle ultime interviste: “Non voglio far soffrire mia figlia ma succederà”

Si è spenta per un tumore al pancreas Enrica Bonaccorti, la celebre attrice e conduttrice morta oggi, 12 marzo, all’età di 76 anni: in una delle sue ultime interviste rilasciate a Verissimo aveva parlato della sua malattia e dell’amore per sua figlia.

Enrica Bonaccorti, quando raccontò: “Il tumore non è operabile”

Era lo scorso gennaio, quando, intervistata da Silvia Toffanin aveva parlato delle sue condizioni di salute: “Speravo di stare meglio invece ho ripreso a fare la chemio perché non era cambiato granchè. Un giorno stai benissimo e altri giorni non stai bene, devi andare avanti così. Quasi mi imbarazzo e mi vergogno di avere tutta questa attenzione. Quando uno non sta bene viene quasi emarginato, perde il lavoro, invece io sono qui. Sento veramente un sacco di affetto”.

“Il problema è che non si può operare, lo speravo tanto. Tra tre mesi rifaremo le indagini. E’ una follia sperare di essere operati ma è cosi. Io vado dritta per dritta, c’è il protocollo che devo fare. Ho già cominciato le chemioterapie poi faccio gli esami e vediamo un po’ cosa dicono”.

“Mia figlia mi rimprovera in continuazione, non posso mangiare dolci, ha fatto una scenata al mio assistente che mi ha comprato un po’ di cioccolato. Non voglio far soffrire mia figlia ma è molto probabile che soffra. Vorrei darle tutte le cose belle, toglierle dalle spalle tanti problemi che ha avuto, non certo per colpa sua”.

Ha concluso poi dicendo: “Al mio funerale non voglio altri morti, tutti quei fiori decapitati lasciateli al verde nei loro prati. I fiori tagliati mi danno una sensazione di morte”.